Κορυφώνεται σήμερα ο καύσωνας με 43άρια: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Κορυφώνεται σήμερα, Τετάρτη (22/7), ο καύσωνας με τις θερμοκρασίες, ήδη από την Τρίτη, να κινούνται σε εξαιρετικά υψηλές τιμές, γεγονός που οδήγησε την ΕΜΥ στην έκδοση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν συνεχείς συστάσεις προς τους πολίτες για επαυξημένη επαγρύπνηση, την ώρα που έχουν ανακοινωθεί έκτακτα μέτρα για τους εργαζομένους εν μέσω συνθηκών καύσωνα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, συνοδευόμενο από πορτοκαλί προειδοποίηση για τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Καύσωνας: «Κόκκινος συναγερμός» για τις πυρκαγιές

Ενδεικτική της κατάστασης είναι οι θερμοκρασιακές τιμές που κατέγραψαν χθες, Τρίτη, οι θερμικές κάμερες. Συγκεκριμένα, η άσφαλτος άγγιξε τους 60 βαθμούς Κελσίου, την ώρα που ταράτσες και οροφές αυτοκινήτων έφτασαν -κατά τόπους- και τους 70 βαθμούς.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σωστή ενυδάτωση, η παραμονή σε δροσερούς χώρους και η αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο, ιδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές ώρες, αποτελούν τα βασικά μέτρα προστασίας από τη θερμική καταπόνηση.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση προκαλεί αυξημένη ανησυχία και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Για πρώτη φορά στη φετινή αντιπυρική περίοδο έχει τεθεί σε ισχύ κόκκινος συναγερμός, το υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας, για πέντε περιφέρειες της χώρας.

Σε κατάσταση απόλυτης επιφυλακής βρίσκονται η Αττική, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς ο συνδυασμός των ακραίων θερμοκρασιών και των ισχυρών νότιων ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Μάλιστα, την Τρίτη πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, με αντικείμενο την αξιολόγηση της κατάστασης και τον συντονισμό των ενεργειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Μετά την ολοκλήρωσή της, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέρθηκε στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν, καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Πότε υποχωρεί ο καύσωνας

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις για τον καιρό και τον καύσωνα, από αύριο Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρησή του και πτώση της θερμοκρασίας.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι θα απαιτηθούν αρκετές ημέρες ώστε να αποβάλουν τη συσσωρευμένη θερμότητα τα κτίρια και ο αστικός ιστός, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ακολουθήσει νέο κύμα καύσωνα.

Αξίζει να επισημανθεί πως ιδιαίτερα έντονη παραμένει η δυσφορία τις βραδινές ώρες στα πυκνοδομημένα αστικά κέντρα, όπου το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας διατηρεί υψηλές θερμοκρασίες ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου. Η παρατεταμένη έκθεση των κτιρίων στη ζέστη προκαλεί αυξημένη εσωτερική θερμοκρασία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μικρορωγμές ή παραμορφώσεις δομικών στοιχείων, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις των ολοένα και συχνότερων ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η πρόγνωση για τον σημερινό καιρό

Στο σχετικό της ενημερωτικό για τον καιρό και τον καύσωνα, η ΕΜΥ επισημαίνει: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 41 με 42 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπόνησης σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται. Τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη βόρεια χώρα λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι στα νοτιοανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στα δυτικά και νότια 6 και από το βράδυ στα βόρεια βορείων διευθύνσεων τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 34 με 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 38 με 40 και τοπικά τους 41 με 42 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 43 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΕΜΥ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

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