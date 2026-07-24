Κορυφώνεται τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία: Σπάνιο σύστημα για Ιούλιο - Προειδοποιήσεις για επικίνδυνα φαινόμενα

Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα επηρεάζει αρκετές περιοχές και κορυφώνεται απόψε, με έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για επικίνδυνα φαινόμενα.

Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν το μπάνιο στη θάλασσα, καθώς και την παραμονή τους σε σημεία κοντά σε παραλίες.

Όπως υπογράμμισε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, είναι μια πολύ δύσκολη κακοκαιρία, σχολιάζοντας ότι πρόκειται για σπάνιο σύστημα. «Εγώ έχω πολύ καιρό να δω τέτοιο μήνα τέτοιο φθινοπωρινό σύστημα, θα έχει ακραία "συμπεριφορά" μέχρι αύριο το πρωί», είπε.

Ζιακοπούλου για κακοκαιρία: Οι «κόκκινες» περιοχές

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικόλετα Ζιακοπούλου προειδοποίησε ότι η κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως ανέφερε, μέχρι και λίγο πριν είχαν καταγραφεί περισσότεροι από 90.000 κεραυνοί, ενώ ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες, καθώς τα φαινόμενα θα ενταθούν σε αρκετές περιοχές.

Η ίδια προειδοποίησε ιδιαίτερα όσους πρόκειται να κινηθούν στον οδικό άξονα Αθηνών – Λαμίας, καθώς από τώρα έως περίπου τις 19:00 -ίσως και λίγο αργότερα- αναμένεται ένα ιδιαίτερα δύσκολο τετράωρο με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί στη Χαλκιδική, ενώ στην Αττική έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσονται ισχυροί πυρήνες καταιγίδων στα δυτικά τμήματα του νομού.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και για τις οποίες έχει σταλεί μήνυμα μέσω του 112 είναι η Λάρισα, η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Κεντρική Μακεδονία, η Φθιώτιδα και η Αττική.

Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα έως αργά το βράδυ της Παρασκευής. Από τη διάρκεια της νύχτας προς το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πιο δροσερές συνθήκες.

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

Το Σάββατο θα παραμείνουν μόνο λίγα υπολείμματα της κακοκαιρίας, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο και τις γύρω περιοχές, ενώ την Κυριακή αναμένεται πλήρως καλοκαιρινός καιρός, με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα και νέα άνοδο της θερμοκρασίας.

Τσατραφύλλιας για κακοκαιρία: «Αν ακούσετε μπουμπουνητό και είστε στη θάλασσα, βγείτε αμέσως από το νερό»

Έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της επιδείνωσης του καιρού απηύθυνε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα τις επόμενες ώρες.

Σε βίντεο που δημοσίευσε, ο μετεωρολόγος τόνισε ότι οι κεραυνοί αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο και έδωσε βασικές οδηγίες προστασίας για όσους βρίσκονται σε παραλίες ή υπαίθριους χώρους.

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε σήμερα, με πολλούς κεραυνούς. Άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Αν ακούσετε μπουμπουνητό και βρίσκεστε κοντά στη θάλασσα, να θυμάστε ότι πρέπει να βγείτε αμέσως από το νερό», ανέφερε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι ομπρέλες της παραλίας και τα δέντρα δεν προσφέρουν προστασία από τους κεραυνούς.

«Πρέπει να μπείτε σε κάποιο σπίτι ή σε ένα αναψυκτήριο, ώστε να προστατευθείτε», σημείωσε.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας έκλεισε το μήνυμά του, λέγοντας: «Προσοχή λοιπόν. Μία μέρα είναι, θα περάσει».