Κορωπί: Τέθηκε υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά - Καταστράφηκαν δύο αποθήκες του εργοστασίου

Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκες εργοστασίου στο Κορωπί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε αποθήκες εργοστασίου στην περιοχή Κούπι, επί της οδού Κνωσσού, στο Κορωπί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μία αποθήκη περιείχε πλαστικά, γεγονός που δυσκόλεψε το έργο των πυροσβεστών και η άλλη, αυγά.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεσή της 27 πυροσβέστες και 10 οχήματα, καθώς και υδροφόρες των γειτονικών ΟΤΑ.

Ωστόσο στο σημείο η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική, λόγω του πυκνού καπνού από όσα υλικά κάηκαν.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ / mesogianews.gr