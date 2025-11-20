Κορωπί: Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασήσει

Πέθανε ο 22χρονος στο Κορωπί που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασήσει.

O 22χρονος νοσηλευόταν στο «Γ. Γεννηματάς».

Την τραγική εξέλιξη έκανε γνωστή η πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινό», όπου μίλησε η Ματίνα Παγώνη.

Πριν από μερικές ημέρες, ο πατέρας του ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε κανένα challenge, διαψεύδοντας σχετικές πληροφορίες ενώ οι φίλοι του νεαρού είχαν μιλήσει στο Star, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

Όπως είχαν αναφέρει οι φίλοι του 22χρονου, ο νεαρός Μάκης βρισκόταν στο τραπέζι τρώγοντας, όταν ξαφνικά σηκώθηκε και βγήκε τρέχοντας έξω. Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι αστειεύεται, μέχρι τη στιγμή που τον είδαν να χτυπά την πλάτη του στην κολώνα προσπαθώντας να απομακρύνει την τροφή από τους αεραγωγούς του.

Ένας από την παρέα, που είναι ναυαγοσώστης, έσπευσε να του δώσει πρώτες βοήθειες, όμως, όπως λένε οι φίλοι του, κανείς δεν έκανε τη σωτήρια λαβή Heimlich.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 22χρονος προσπάθησε να καταπιεί μεγάλο κομμάτι τροφής αμάσητο, με αποτέλεσμα να φράξει η τραχεία του. Ο πατέρας του τόνισε πως το περιστατικό δε σχετίζεται με κάποιο διαδικτυακό challenge και πρόκειται για έναν τραγικό πνιγμό.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο νεαρός έμεινε χωρίς οξυγόνο για πάνω από τρία λεπτά, γεγονός που επιδείνωσε την κατάστασή του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 2:16, το ασθενοφόρο έφτασε λίγα λεπτά αργότερα και κατέβαλε προσπάθειες να αφαιρέσει την τροφή από την τραχεία του Μάκη. Ωστόσο, η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου άφησε τον 22χρονο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Ο Μάκης, που καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και σπούδαζε τουριστικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, είχε μόλις γυρίσει από καλοκαιρινή σεζόν στην Κω.

Είχε έρθει στην Αθήνα για να δει τους φίλους του πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου τον περίμεναν οι γονείς του, οι οποίοι τελικά, μετά το τραγικό συμβάν, κατέβηκαν εσπευσμένα στην Αθήνα.

Η κατάσταση του 22χρονου ήταν κρίσιμη και δυστυχώς, δεν τα κατάφερε,