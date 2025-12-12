Κορωπί: Οδηγός μηχανής πέταξε σφυρί σε εν κινήσει σχολικό λεωφορείο

Περιστατικό επίθεσης σε σχολικό λεωφορείο καταγράφηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12), λίγο μετά τις 15:00, στη συμβολή της Λ. Βάρης – Κορωπίου με την Λ. Αγίας Μαρίνας στο Κορωπί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας άγνωστος, που επέβαινε σε μοτοσικλέτα με επίσης άγνωστο αριθμό πινακίδας στο Κορωπί, πέταξε ένα σφυρί στα τζάμια του σχολικού εν κινήσει με αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ κι ένα φινιστρίνι στη δεξιά πλευρά, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστούν οι τέσσερις ανήλικοι μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου και η δασκάλα συνοδός, οι οποίοι βρίσκονταν εντός του οχήματος τη στιγμή της επίθεσης.

Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει μετά την πράξη του, ενώ το σχολικό ακινητοποιήθηκε. Ένα άλλο σχολικό λεωφορείο που έφτασε στο σημείο μετέφερε τα παιδιά που ήταν καλά στην υγεία τους, αλλά προφανώς ταραγμένα, στα σπίτια τους.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα και προανάκριση για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ