Κορωπί: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 50χρονο που ξυλοκόπησε τη σύζυγο του

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι ο 50χρονος άντρας που ξυλοκόπησε τη 40χρονη σύζυγο του , στο Κορωπί, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο εισαγγελέας.

Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του.

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο ενώπιον του εισαγγελέα. Την υπόθεση θα χειριστεί ανακριτής, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του.

Η γυναίκα, πολύ σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Κορωπί: Παρουσίασε το συμβάν ως ληστεία

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μετέδωσε το Mega, ο 50χρονος είχε συλληφθεί πριν από περίπου δύο χρόνια για τον ίδιο λόγο, καθώς είχε ξυλοκοπήσει ξανά τη σύζυγό του. Ωστόσο, εκείνη φέρεται να μην επέμεινε τότε στις καταγγελίες της.

Στο πρόσφατο συμβάν, ο κατηγορούμενος αντί να τη βοηθήσει, φέρεται να ετοίμαζε το άλλοθί του. Παρουσίασε το περιστατικό ως ληστεία, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε τραυματισμένη στο πάτωμα και τη μετέφερε στον καναπέ.

Δεν κάλεσε, ωστόσο, για βοήθεια παρά το γεγονός, ότι η 40χρονη ήταν πολύ βαριά τραυματισμένη.

Η εικόνα που περιέγραψε το τετράχρονο παιδί τους, ωστόσο, είναι αποκαλυπτική. Το παιδί είπε στην αστυνομία: «Ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά».

Κάτοικοι της γειτονιάς περιέγραψαν τον δράστη ως απόμακρο και ψυχρό άνθρωπο. «Αν τον έβλεπα τώρα, δεν θα αναγνώριζα το πρόσωπό του», δήλωσε γειτόνισσα στο Mega.

Ο 50χρονος φέρεται να εργαζόταν στο εξωτερικό και να έλειπε συχνά από το σπίτι, λόγω επαγγελματικών ταξιδιών. Όπως φαίνεται, κάθε φορά που επέστρεφε, κακοποιούσε τη σύζυγό του.