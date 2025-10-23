Κορωπί: Διασωληνωμένη στον «Ερυθρό Σταυρό» 40χρονη μετά από ξυλοδαρμό του συντρόφου της

Στον νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 40χρονη γυναίκα, θύμα ενδοοικογενειακής βίας που μένει στο Κορωπί, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του 50χρονου συντρόφου της.

Ο 50χρονος στο Κορωπί κατηγορείται, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πως ξυλοκόπησε άγρια την 40χρονη σύντροφο του μέσα στο σπίτι τους, ενώ εκείνη την ώρα βρισκόντουσαν στο σπίτι και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, δύο αγοράκια 4 ετών και 3,5 μηνών.

Κορωπί: Τι ισχυρίστηκε ο 50χρονος

Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακής βία στο Κορωπί τηλεφώνησε στο κέντρο Άμεσης Δράσης, και ισχυρίστηκε ότι μπήκε στο διαμέρισμα του και εντόπισε την 40χρονη αιμόφυρτη.

Η 40χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ ο 50χρονος συνελήφθη και κρατείται στο ΑΤ Κορωπίου.

Κατά τις ίδιες πηγές ο 50χρονος είχε συλληφθεί το 2023 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 40χρονης.