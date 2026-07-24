Κορωπί: 27χρονος προκάλεσε φωτιά από εγκατάσταση ρευματοκλοπής

Ένας 27χρονος φαίνεται πως ευθύνεται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Κορωπί.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος τον συνέλαβε για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, η οποία εκδηλώθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου, λίγο μετά τις 12:00, στο Κορωπί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος ευθύνεται για την πυρκαγιά λόγω παράνομης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που είχε αναπτύξει, μέσω της οποίας πραγματοποιούσε ρευματοκλοπή. Κατά τη διάρκεια της παράνομης μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ο αγωγός έσπασε, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στα ξερά χόρτα.

Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Φωτιά στο Κορωπί

Νωρίτερα, η Πυροσβεστική ενημέρωσε για φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα στο Κορωπί, προκαλώντας την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν με επίγειες δυνάμεις.

Η Πυροσβεστική ανέφερε σχετικά με τη φωτιά στο Κορωπί πως ξέσπασε επί της οδού Πεισίστρατου, ενώ έχουν κινητοποιηθεί 45 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ