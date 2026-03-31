Κόρινθος: Στο νοσοκομείο 38χρονη μετά από επίθεση με νέφτι και σπρέι πιπεριού

Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της και τη νυν σύντροφό του, δέχθηκε το βράδυ της Κυριακής (29/3) μία 38χρονη στην Κόρινθο, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το Mega, η επίθεση σημειώθηκε έξω από το σπίτι της 38χρονης, με τον πρώην της και τη σύντροφό του να της ρίχνουν σπρέι πιπεριού και νέφτι στο πρόσωπο, και μετά να την ξυλοκοπούν.

Γείτονες που άκουσαντην 38χρονη να καλεί σε βοήθεια, κάλεσαν την Αστυνομία, και στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο, που τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Οι δύο δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, την ώρα που τα τραύματα της 38χρονης κρίνονται ως «σοβαρά».

Κόρινθος: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το συμβάν

Συνελήφθησαν 2 άτομα για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα παράβασης των νομοθεσιών για την ενδοοικογενειακή βία, βαριά σωματική βλάβη και για τα όπλα στην Κορινθία

Συνελήφθησαν χθες (30.3.2026) στην Κόρινθο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου και της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Κορινθίας, 41χρονος ημεδαπός και 39χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενοι για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα παράβασης των νομοθεσιών για την ενδοοικογενειακή βία, βαριά σωματική βλάβη και για τα όπλα.

Ανωτέρω πράξεις έλαβαν χώρα την 29.3.2026 το βράδυ, στην Κόρινθο, σε βάρος 39χρονης αλλοδαπής.

Η προανάκριση διενεργείται από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου.