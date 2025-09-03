Κόρινθος: Μυστήριο με τον θάνατο 22χρονου – Αυτοκτονία ή εγκληματική ενέργεια;

Απαντήσεις αναζητούν οι αρχές γύρω από τον θάνατο ενός 22χρονου στην Κόρινθο που βρέθηκε αιμόφυρτος στο σπίτι του από συγγενείς του, υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε δύο τραύματα στον λαιμό – το ένα βαθύ στην αριστερή πλευρά και ένα πιο επιφανειακό στη δεξιά, καθώς και εκδορές στην κοιλιακή χώρα. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τις αμφιβολίες για το σενάριο της αυτοκτονίας, με τον ιατροδικαστή Δημήτρη Γαλεντέρη να υπογραμμίζει πως «το βαθύτερο τραύμα φαίνεται να έγινε με το αντίθετο χέρι, κάτι που δεν είναι σύνηθες». Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων θεωρούνται κρίσιμα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στον χώρο εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι, σπασμένο κινητό και κομμάτι μονωτικής ταινίας, ενώ οι αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι μπήκε πρώτος ο 22χρονος και αρκετή ώρα αργότερα ο αδελφός του, που ήταν και εκείνος που τον βρήκε νεκρό.

Ο νεαρός είχε επιβιώσει πριν από έναν χρόνο από σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή του και προσπαθούσε να σταθεί ξανά στα πόδια του, επιστρέφοντας στην εργασία του σε πιτσαρία. Οι φίλοι και οι συγγενείς του μιλούν για έναν άνθρωπο με «δύναμη ψυχής», που δεν είχε δώσει ποτέ σημάδια ότι θα μπορούσε να βλάψει τον εαυτό του.

Το «θρίλερ» του θανάτου του παραμένει ανοιχτό, με την οικογένεια να ζητά απαντήσεις και την αστυνομική έρευνα να συνεχίζεται.