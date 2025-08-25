Κόρινθος: Έκλεψε σχεδόν μισό τόνο τσιπούρες ιχθυοτροφείου για να τις πωλήσει σε ψαράδικο

Ένας 27χρονος, υπήκοος Αιγύπτου, συνελήφθη στην Κόρινθο, για κλοπή ψαριών.

Όπως ενημερώνει το Λιμενικό Σώμα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Κορίνθου, προέβησαν στη σύλληψη του 27χρονου, για παράβαση άρθρων που έχουν να κάνουν με κλοπή και διακεκριμένη κλοπή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 27χρονος εντοπίστηκε από στελέχη ΟΠΚΕ της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας, να οδηγεί Ε.Ι.Χ., εντός του οποίου, βρέθηκαν 468 κιλά ψάρια (τσιπούρες).

Απ' την προανάκριση, διαπιστώθηκε, ότι τα αλιεύματα είχαν αφαιρεθεί από κλωβούς ιχθυοτροφείων, στον όρμο Σελόντα Σαρωνικού Κόλπου. Σκοπός της ενέργειας αυτής, ήταν η πώλησή τους, σε άνδρα, ο οποίος και διατηρεί κατάστημα πώλησης ψαριών στην Κόρινθο.

Απ’ το Λιμεναρχείο Κορίνθου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το αυτοκίνητο, δύο κινητά τηλέφωνα και τα ψάρια.

Οι τσιπούρες παραδόθηκαν στον δήμο Κορινθίων, για την υγειονομική τους ταφή.

Κατά την αυτόφωρη διαδικασία, αναζητείται ο άνδρας που διατηρεί κατάστημα πώλησης ψαριών, για παράβαση που αφορά την αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.