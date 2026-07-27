Κορινθία: Τρεις συλλήψεις για την έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια

Τρία άτομα συνελήφθησαν από τις αρχές για την έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Η έκρηξη στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ήταν 67 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς θεωρούνται υπεύθυνοι για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά.

Κορινθία: Τι προκάλεσε την έκρηξη στο εργοστάσιο;

Η πρώτη εκτίμηση της Πυροσβεστικής είναι ότι η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης που εκτελούσε ο 67χρονος.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από τις εργασίες που πραγματοποιούνταν μέσα στο εργοστάσιο.

Ωστόσο, πηγές αναφέρουν ότι η ηλεκτροσυγκόλληση από μόνη της δεν αρκεί για να προκληθεί μια τόσο ισχυρή έκρηξη. Εκτιμάται ότι υπήρχε και κάποιος άλλος παράγοντας, ο οποίος δημιούργησε εκρηκτικό μείγμα και οδήγησε στην έκρηξη.

Πλάνα από το σημείο δείχνουν τη δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων, η οποία περιείχε διάλυμα με 15% οινόπνευμα, ποσότητα που, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία εκρηκτικού μείγματος. Οι Αρχές εξετάζουν αν αυτός ήταν ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην έκρηξη.

Κορινθία: Τα ερωτήματα που αφορούν το προπάνιο

Στο κεντρικό δελτίο του Mega, τέθηκε το ερώτημα εάν υπήρχε προπάνιο στο εργοστάσιο.

Μέσα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου υπήρχαν δεξαμενές προπανίου, οι οποίες, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη, μεταδίδει ρεπορτάζ του σταθμού.

'Όταν έφτασαν στο σημείο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προχώρησαν άμεσα σε συνεχή ρίψη ψυκτικού επιβραδυντικού υγρού στις δεξαμενές, προκειμένου να αποτραπεί μια χειρότερη εξέλιξη. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, αποφεύχθηκε μια ακόμη σοβαρότερη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, Mega