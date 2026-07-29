Κορινθία: Την Παρασκευή η απολογία των τριών συλληφθέντων για την έκρηξη στα Εξαμίλια

Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παραγωγής ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, μετά από προθεσμία που έλαβαν από τον ανακριτή.

Η απολογία τους θα αφορά την έκρηξη που ακολούθησε και στοίχισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο.

Συνεχίζεται η έρευνα για την έκρηξη στην Κορινθία

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα δικαστήρια της Κορίνθου. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας του εργοστασίου και τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για την υπόθεση της φονικής έκρηξης και της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι τρεις υποστηρίζουν ότι είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και ότι οι εργασίες που εκτελούνταν στη μονάδα πραγματοποιούνταν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Παράλληλα, οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο του δυστυχήματος, εξετάζοντας κυρίως τις σωληνώσεις και τα μηχανήματα, ενώ λαμβάνουν και καταθέσεις από εργαζομένους.

Υπενθυμίζεται ότι από το δυστύχημα έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένας 37χρονος συνάδελφός του.

Η πρώτη εκτίμηση των στελεχών του ανακριτικού τμήματος του Πυροσβεστικού Σώματος είναι ότι η έκρηξη προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε παροχή υγραερίου.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος αναμένεται να διευκρινιστούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

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