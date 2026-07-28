Κορινθία: Η στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο στα Εξαμίλια

Νέα βίντεο-ντοκουμέντα καταγράφουν τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεσπάσει η φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερώς τη μονάδα.

Στο πρώτο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το ΕΡΤNews, που προέρχεται από το εσωτερικό του εργοστασίου, διακρίνεται η στιγμή της έκρηξης, με έντονες σπίθες να εκτοξεύονται στον χώρο.

Σε δεύτερο βίντεο, που έχει καταγραφεί από εξωτερικό σημείο, φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται από το κτίριο. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο εκκωφαντικός θόρυβος της έκρηξης ακούστηκε ακόμη και στο Λουτράκι.

Εν τω μεταξύ, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική έκρηξη και τη φωτιά. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από την προανάκριση που διενεργεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος, ο οποίος, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε παροχή υγραερίου όταν σημειώθηκε το δυστύχημα. Η σορός του εντοπίστηκε απανθρακωμένη από τους πυροσβέστες. Παράλληλα, ένας 37χρονος συνάδελφός του τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Έκρηξη σε εργοστάσια στα Εξαμίλια: Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, η έκρηξη φαίνεται πως σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης.

Η φωτιά που ακολούθησε εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς το εργοστάσιο.

Το χρονικό

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7). Μέσα σε λίγα λεπτά εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία τύλιξε στις φλόγες τις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤNews, κάτοικοι των Εξαμιλίων άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο και αμέσως μετά είδαν πυκνό μαύρο καπνό και φλόγες να υψώνονται από το εργοστάσιο.

Το ωστικό κύμα της έκρηξης ήταν ιδιαίτερα ισχυρό και έγινε αισθητό σε μεγάλη απόσταση. Κάτοικοι στην Κόρινθο και το Λουτράκι ανέφεραν ότι άκουσαν την έκρηξη, ενώ όσοι βρίσκονταν σε ακτίνα περίπου 1,5 χιλιομέτρου περιέγραψαν τη δόνηση ως αντίστοιχη ενός μικρού σεισμού.

Τι εξετάζει η Πυροσβεστική

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ανέφερε ότι οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στο σενάριο έκρηξης κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews και τον Κώστα Παπαχλιμίντζο, σημείωσε ότι ο εργαζόμενος εκτελούσε εργασίες στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η έκρηξη. Όπως εκτίμησε, είναι πιθανό να δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα, πιθανότατα από αλκοόλη που χρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής του ξυδιού, γεγονός που οδήγησε στην έκρηξη και στη συνέχεια στη φονική πυρκαγιά.

Ο κ. Τσίγκας υπογράμμισε ότι τα ακριβή αίτια θα εξακριβωθούν από το πόρισμα των πραγματογνωμόνων και την έρευνα του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Παράλληλα, επισήμανε ότι η πυρκαγιά περιορίστηκε εντός των εγκαταστάσεων χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων από την Κορινθία και άλλες περιοχές της Πελοποννήσου.

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