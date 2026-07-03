Κορινθία: Φωτιά τώρα στο Σπαθοβούνι με ισχυρούς ανέμους – Μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να ενισχύονται λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00. Λίγο μετά τις 17:00 εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σπαθοβούνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 3, 2026

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό.

Στην περιοχή έχει μεταβεί και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με drone, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι.