ΕΛΛΑΔΑ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Ελλάδα

Κορινθία: Φωτιά τώρα στο Σπαθοβούνι με ισχυρούς ανέμους – Μήνυμα από το 112

Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό.

The LiFO team
The LiFO team
Κορινθία: Φωτιά τώρα στο Σπαθοβούνι με ισχυρούς ανέμους – Μήνυμα από το 112 Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να ενισχύονται λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00. Λίγο μετά τις 17:00 εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό.

Στην περιοχή έχει μεταβεί και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με drone, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι.

Ελλάδα

Tags

0

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΕΣΤΟΡΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ

Ελλάδα / Θεσσαλονίκη: Στο μικροσκόπιο τέταρτος ύποπτος για τη φονική εμπρηστική επίθεση  – Σε σταθερή κατάσταση η Αφροδίτη Νέστορα

Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και τηλεφωνικές επικοινωνίες, επιχειρώντας να εντοπίσουν τα πρόσωπα που συμμετείχαν στις επιθέσεις
THE LIFO TEAM
 
 