Κόρινθος: Έκρηξη σε εργοστάσιο και διαρροή αμμωνίας - Τρεις τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου σε εργοστάσιο στην Κόρινθο, λόγω εκτόνωσης αερίου, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξερράγη επαγγελματικό ψυγείο ή τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης που λειτουργούσε στον χώρο του εργοστασίου.

Από την έκρηξη προκλήθηκε διαρροή αμμωνίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Κορίνθου, τα οποία παρέλαβαν τρία άτομα και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

H κατάσταση της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη νοσηλεία.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

