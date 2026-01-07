Κωνσταντίνος Σινάνης: Με καρκίνο διαγνώστηκε ο 35χρονος δήμαρχος του Άη Στράτη - «Πάω να τον πατήσω κάτω»

Με καρκίνο διαγνώστηκε ο 35χρονος δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης.

Ο Κωνσταντίνος Σινάνης μίλησε στους συμπολίτες του ανήμερα των Θεοφανείων μετά την τελετή αγιασμού των υδάτων. Ο 35χρονος δήμαρχος διαγνώστηκε με σάρκωμα στο πόδι, σύμφωνα με το aeolos.tv.

Κωνσταντίνος Σινάνης: «Πάω να πατήσω κάτω τον καρκίνο και θα γυρίσω»

Κατά τη διάρκεια κοπής της πίτας του Δήμου αμέσως μετά την τελετή αγιασμού υδάτων, ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου μίλησε στους συμπολίτες του για τη διάγνωσή του.

«Δυστυχώς θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσω τον καρκίνο θα πρέπει να φύγω θα πρέπει να είμαι κλεισμένος κοινωνικά για δυο μήνες περίπου θα κάνω χημειοθεραπείες, το γραφείο θα είναι ανοιχτό, οι συνεργάτες μου θα είναι εδώ» είπε στους κατοίκους του Αγίου Ευστρατίου που του ευχήθηκαν περαστικά και να επιστρέψει νικητής.

«Πάω να πατήσω κάτω τον καρκίνο και θα γυρίσω πίσω για να συνεχίσουμε το έργο μας» είπε.

Κωνσταντίνος Σινάνης: Το μήνυμα που θέλει να στείλει

Σήμερα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, εξήγησε για την επιλογή του να μιλήσει δημόσια για το πρόβλημα υγείας του. «Οι σχέσεις, και ειδικά στην αυτοδιοίκηση χτίζονται μέσα από την ειλικρίνεια» είπε αρχικά και συνέχισε: «δεν υπήρχε λόγος να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αυτό έκρινα ότι ήταν το καλύτερο».

Όπως ανέφερε, η ασθένεια έχει όνομα και λέγεται καρκίνος «όχι παλιοαρρώστια», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι πρόκειται για κάτι ιάσιμο, καθώς «η επιστήμη έχει προχωρήσει».

«Από αυτή τη μάχη θα βγω νικητής», τόνισε.

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ψυχολογίας στην αντιμετώπιση της ασθένειας, επισημαίνοντας ότι αποτελεί τον πιο καθοριστικό παράγοντα στον αγώνα κατά του καρκίνου. «Εμείς οι νησιώτες έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η καθημερινότητα σε έναν μικρό και απομακρυσμένο τόπο είναι δύσκολη.

Επίσης, ο κ. Σινάνης έστειλε μήνυμα θάρρους και αποφασιστικότητας, δηλώνοντας ξανά πως «θα πατήσω κάτω τον καρκίνο, για να μπορέσω να πατήσω κάτω και τα προβλήματα της κοινωνίας και του τόπου μου». «Παραμένω προσηλωμένος στο έργο του και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας».

Ο δήμαρχος του Άη Στράτη μίλησε επίσης, στον ραδιοφωνικό σταθμό της Λήμνου FM 100. «Θέλω να ξέρουν οι συμπολίτες μου ότι, συνεχίζουμε να παράγουμε έργο. Εμείς εδώ στον Άη Στράτη, έχουμε μάθει μέσα από τις δυσκολίες να βγαίνουμε νικητές! Το ίδιο θα κάνω κι εγώ!», είπε.

Τη στήριξή της στον ίδιο, αλλά και στους κατοίκους του Άη Στράτη, εξέφρασε η δήμαρχος Λήμνου, Ελεονώρα Γεώργα, η οποία, με ανάρτησή της, διαβεβαίωσε πως θα σταθεί δίπλα στους δημότες και τους εργαζόμενους του δήμου.