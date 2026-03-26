Κωνσταντίνος Σινάνης: Επέστρεψε στα καθήκοντά του ο δήμαρχος του Άη Στράτη - Το πρώτο του μήνυμα

«Τελειώσαμε με την περιπέτεια, είμαι στο στάδιο της ανάρρωσης» δήλωσε ο δήμαρχος του Άη Στράτη Κωνσταντίνος Σινάνης που επέστρεψε στα καθήκοντά του.

«Επέλεξα να γυρίσω στο νησί γιατί δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερο μέρος για να κάνεις την αποθεραπεία» είπε στην ΕΡΤ, εξηγώντας πως έκανε τις χημειοθεραπείες το περασμένο διάστημα και τώρα έπρεπε να αφαιρέσει τον όγκο από το πόδι.

«Τυχαία το εντόπισα. Νόμιζα πως είναι θλάση ή φλεγμονή. Δεν έδινα σημασία και κάποια στιγμή όταν είχα έναν πόνο πιο έντονο, πήγα και έκανα μια μαγνητική όπου και εκεί φάνηκε η σοβαρότητα της κατάστασης» φανέρωσε ο κ. Σινάνης.

«Χειρουργήθηκα την περασμένη Τετάρτη, Κυριακή στο νησί και Δευτέρα ήμουν στο γραφείο. Από το νοσοκομείο, στο αεροδρόμιο. Με υποδέχτηκαν με πολλή αγάπη και στοργή, προσπαθούν να δώσουν το παρών και να μου πουν ''ό,τι θες, είμαι εδώ για να σε βοηθήσω''» πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Ακόμη και με 1,5 πόδι μπορείς να αποτίσεις φόρο τιμής σε όσους έφυγαν» τόνισε για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου και την πρώτη δημόσια εμφάνιση που έκανε μετά το χειρουργείο για αφαίρεση όγκου.

«Ούτως ή άλλως δούλευα από το νοσοκομείο γιατί δεν είχα τι να κάνω αλλά είναι άλλο πράγμα να είσαι στην έδρα σου, στον τόπο σου με τους ανθρώπους που έχεις μάθει. Προτεραιότητά μας τώρα είναι να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά» συμπλήρωσε.

Κωνσταντίνος Σινάνης: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το χειρουργείο για αφαίρεση όγκου

Ιδιαίτεροι ήταν οι φετινοί εορτασμοί για την 25η Μαρτίου στον Άη Στράτη καθώς έδωσε το «παρών» για πρώτη φορά μετά το χειρουργείο για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος του νησιού, Κωνσταντίνος Σινάνης.

Ο κ. Σινάνης πήγε στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου ενώ στη συνέχεια έκανε και κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο των Πεσόντων.