Ελλάδα

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης: «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας κάνει πιο ανόητους αν παραδοθούμε σε αυτήν»

Τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που φέρνει η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ανέλυσε ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης στο The Upfront Initiative, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγικότητα, αλλά και να καταστήσει τον άνθρωπο «πιο ανόητο» εάν χρησιμοποιείται άκριτα

The LiFO team
Φωτογραφία: Tsomokos Communications

Στις εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης εστίασε ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, Καθηγητής της Επιστήμης των Υπολογιστών στο MIT, στο πλαίσιο του The Upfront Initiative, που πραγματοποιήθηκε για 5η χρονιά στο Ωδείο Αθηνών.

Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης με τον Διευθυντή Σύνταξης της LiFO, Γιάννη Πανταζόπουλο/Φωτογραφία: Tsomokos Communications

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