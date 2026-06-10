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Κωνσταντίνος Δασκαλάκης: «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας κάνει πιο ανόητους αν παραδοθούμε σε αυτήν»

Τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που φέρνει η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ανέλυσε ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης στο The Upfront Initiative, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγικότητα, αλλά και να καταστήσει τον άνθρωπο «πιο ανόητο» εάν χρησιμοποιείται άκριτα

The LiFO team
The LiFO team
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Tsomokos Communications
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Στις εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης εστίασε ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, Καθηγητής της Επιστήμης των Υπολογιστών στο MIT, στο πλαίσιο του The Upfront Initiative, που πραγματοποιήθηκε για 5η χρονιά στο Ωδείο Αθηνών.

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας κάνει πιο ανόητους αν παραδοθούμε στη χρήση της για ό,τι δημιουργούμε Facebook Twitter
Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης με τον Διευθυντή Σύνταξης της LiFO, Γιάννη Πανταζόπουλο/Φωτογραφία: Tsomokos Communications

 
Ελλάδα

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