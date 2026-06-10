Κωνσταντίνος Δασκαλάκης: «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας κάνει πιο ανόητους αν παραδοθούμε σε αυτήν»

Στις εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης εστίασε ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, Καθηγητής της Επιστήμης των Υπολογιστών στο MIT, στο πλαίσιο του The Upfront Initiative, που πραγματοποιήθηκε για 5η χρονιά στο Ωδείο Αθηνών.

Ο κ. Δασκαλάκης αναφέρθηκε στις συχνές παρερμηνείες που παρατηρούνται σήμερα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη τονίζοντας πως η πιο διαδεδομένη είναι η αντίληψη ότι πρόκειται για μια τεχνολογία που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια.

Όπως εξήγησε, συνομιλώντας με τον Διευθυντή Σύνταξης της LiFO, Γιάννη Πανταζόπουλο, αυτό που συνέβη πρόσφατα ήταν η ευρεία διάδοση του ChatGPT, το οποίο επέτρεψε στο ευρύ κοινό να αλληλεπιδράσει με τη Generative AI με έναν άμεσο και εύχρηστο τρόπο. Ωστόσο, όπως επεσήμανε, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες, συχνά χωρίς να γίνεται αντιληπτή, όπως συμβαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις πλατφόρμες περιεχομένου, όπου αλγόριθμοι καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ιεραρχείται η πληροφορία.

«Με τη σημερινή ΤΝ έχουμε μία "χύμα" εξυπνάδα»

Στο σημείο αυτό έκανε ειδική αναφορά σε ενδεχόμενες «εθιστικές» επιπτώσεις στη συμπεριφορά των χρηστών υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με δικαστικές αποφάσεις στις ΗΠΑ σχετικά με τον εθισμό που μπορούν να προκαλέσουν οι πλατφόρμες τους.

Αναφερόμενος στη Generative AI, υπογράμμισε ότι αποτελεί μία τεχνολογία στην οποία αποδίδουμε συχνά ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά και τείνουμε να εμπιστευόμαστε τις απαντήσεις της, παρότι η αξιοπιστία της δεν είναι απόλυτη.

Παράλληλα, επεσήμανε πως η ΤΝ αποτελεί ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο αναζήτησης και επεξεργασίας ανθρώπινης γνώσης, το οποίο μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπερνά τις προσδοκίες, ενώ σε άλλες να αποτυγχάνει θεαματικά, γεγονός που απαιτεί κριτική χρήση και συνεχή επαγρύπνηση. «Με τη σημερινή ΤΝ έχουμε μία “χύμα” εξυπνάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Facebook Twitter Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης με τον Διευθυντή Σύνταξης της LiFO, Γιάννη Πανταζόπουλο/Φωτογραφία: Tsomokos Communications

Σε πρακτικό επίπεδο, σημείωσε ότι η χρήση της είναι πλέον ιδιαίτερα διαδεδομένη στον προγραμματισμό, όπου έχει αυξήσει σημαντικά την ταχύτητα παραγωγής κώδικα, αλλά και στην επεξεργασία κειμένου και την αναζήτηση γνώσης, όπως στη βιβλιογραφική έρευνα.

Η τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο εργασίας

Ερωτηθείς για τις αλλαγές που θα επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο της εργασίας και της παραγωγικότητας ο κ. Δασκαλάκης τόνισε ότι στο άμεσο μέλλον θα ενισχύσει σημαντικά την παραγωγικότητα, οδηγώντας σε αυτοματοποιημένα ή υβριδικά συστήματα λήψης αποφάσεων, όπου ο άνθρωπος και η μηχανή θα συνεργάζονται. Ανέφερε μάλιστα, ότι η διάκριση μεταξύ ανθρώπινης και μηχανικής απόφασης θα επαναπροσδιοριστεί, καθώς πολλές επαναλαμβανόμενες και μη δημιουργικές εργασίες θα γίνονται πλέον από συστήματα ΤΝ.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι οι «νικητές» και οι «ηττημένοι» της νέας εποχής θα εξαρτηθούν από πολλούς παράγοντες. Σύμφωνα με τον ίδιοι, οι μεγάλες επιχειρήσεις που θα καταφέρουν να ενσωματώσουν αποτελεσματικά την τεχνολογία στις διαδικασίες τους, καθώς και όσοι κατανοούν βαθύτερα τον ανθρώπινο παράγοντα και τις ανάγκες των πελατών τους, αναμένεται να βγουν κερδισμένοι από αυτή την μετάβαση.

Αντίθετα, πιο ευάλωτες θα είναι οι θέσεις εργασίας που βασίζονται σε επαναληπτικές διαδικασίες χωρίς δημιουργικό ή ανθρώπινο στοιχείο.

Αναφερόμενος στις δεξιότητες του μέλλοντος, υπογράμμισε ότι η προσαρμοστικότητα, η κατανόηση της τεχνολογίας, η ενσυναίσθηση, η δημιουργικότητα και η κριτική ικανότητα θα αποκτήσουν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, ενώ η ανθρώπινη επαφή ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο πολύτιμη από ό,τι σήμερα.

Στο σημείο αυτό υπογράμμισε και την σημασία του επαναπροσδιορισμού των χαρακτηριστικών μας που μας κάνουν μοναδικούς ως ανθρώπους προσθέτοντάς, πως «η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας κάνει πιο ανόητους αν παραδοθούμε στη χρήση της για ό,τι δημιουργούμε».

Επιπλέον, υπογράμμισε τη σημασία η τεχνολογία αυτή να είναι προσβάσιμη σε όλους, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ανισοτήτων και «δύο ταχυτήτων» στην κοινωνία και στην οικονομία. Όπως ανέφερε, αυτό αποτελεί ζήτημα πολιτικής κατεύθυνσης και στρατηγικών επενδύσεων από κράτη και επιχειρήσεις.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον ρόλο της ακαδημαϊκής κοινότητας σημειώνοντας ότι η πρόκληση της επόμενης ημέρας δεν είναι ο ανταγωνισμός με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ως προς το μέγεθος των μοντέλων, αλλά η παραγωγή θεμελιώδους έρευνας που θα τροφοδοτεί το οικοσύστημα της καινοτομίας. Σε ορίζοντα δεκαετίας, εξέφρασε την προσδοκία ότι θα δούμε σημαντικές ανακαλύψεις στον φυσικό κόσμο επισημαίνοντας ωστόσο ότι για να φτάσουμε εκεί απαιτούνται επενδύσεις, πρόσβαση και στρατηγική κατεύθυνση.

Το «The Upfront Initiative» διοργανώνεται από τη LiFO και την Tsomokos Communications, με στόχο τη διαρκή ανάδειξη των θεμάτων ισότητας, διαφορετικότητας και ένταξης στη δημόσια σφαίρα.