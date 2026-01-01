Κομοτηνή: Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες με τραύματα από πυροβολισμούς

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» και πιο συγκεκριμένα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (1/1) δύο γυναίκες νεαρής ηλικίας, καθώς έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια τους.

Οι δύο τραυματίστηκαν από σκάγια, αφού σύμφωνα με αναφορές από τη συνοικία βόρεια του νοσοκομείου της Κομοτηνής, κάτοικοι άρχισαν να πυροβολούν λίγο πριν την αλλαγή του έτους.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σκάγια από όπλο -πιθανώς από καραμπίνα- εκτοξεύτηκαν και χτύπησαν μία 16χρονη και μία 18χρονη στα πόδια, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η κατάσταση της ζωής του δεν εμπνέει ανησυχία, παρά ταύτα χρήζουν περίθαλψης που τη λαμβάνουν στο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από xronos.gr