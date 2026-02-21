Κομοτηνή: Κατέρρευσε πάτωμα ταβέρνας - Στο νοσοκομείο 8 άτομα

Ατύχημα με τραυματίες καταγράφηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/2) σε κατάστημα εστίασης στην Κομοτηνή, στον οικισμό της Πανδρόσου, σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οκτώ άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Κομοτηνής για τις πρώτες βοήθειες, καθώς το δάπεδο τμήματος του καταστήματος υποχώρησε, με αποτέλεσμα οι θαμώνες που κάθονταν σε τέσσερα διαφορετικά τραπέζια να βρεθούν ξαφνικά στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τους οκτώ τραυματίες στην υγειονομική μονάδα. Δύο εξ' αυτών θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά στο Νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι αποχώρησαν.

Σημειώνεται, πως η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία ενώ σε ό,τι αφορά στους υπόλοιπους πελάτες, είναι καλά στην υγεία τους.

Με πληροφορίες από Φωνή της Ροδόπης

Το σημείο του ατυχήματος στην Κομοτηνή / Φωνή της Ροδόπης