Κομισιόν: Τελεσίγραφο στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις στον απόηχο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τελεσίγραφο στην Ελλάδα απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας έως τις 2 Οκτωβρίου νέο και επαρκώς τεκμηριωμένο σχέδιο δράσης, διαφορετικά προειδοποιεί με αναστολή μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών.

Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (ΓΔ AGRI), που αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ 100,3, το σχέδιο που κατέθεσε η ελληνική πλευρά δεν καλύπτει τις ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί και δεν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές διατάξεις.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, επιβεβαίωσε την προθεσμία, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε συντονισμό με τις Βρυξέλλες για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και ότι συνεχίζονται τα απαραίτητα βήματα ώστε να μη χαθούν κοινοτικοί πόροι.

Τι αναφέρει η επιστολή της Κομισιόν

Η Επιτροπή σημειώνει πως, μετά την ανάλυση του σχεδίου δράσης και των πρόσθετων στοιχείων που απέστειλαν οι ελληνικές αρχές, το κείμενο «δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων». Ζητά, λοιπόν, επικαιροποιημένο σχέδιο έως τις 2 Οκτωβρίου, που να καλύπτει με σαφήνεια όλα τα σημεία που έχουν επισημανθεί.

Παράλληλα, η ΓΔ AGRI υπενθυμίζει ότι η ευθύνη για την κατάρτιση και εφαρμογή των σχεδίων δράσης ανήκει αποκλειστικά στις εθνικές αρχές, ενώ ξεκαθαρίζει πως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η Κομισιόν διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αναστολή πληρωμών.