Κολυδάς: Μικρά «καλοκαιράκια» μέσα στο φθινόπωρο – Πότε επιστρέφουν οι βροχές

Αίθριος καιρός με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες επικρατεί σε όλη τη χώρα, με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά να κάνει λόγο για «μικρά καλοκαιράκια» στην καρδιά του φθινοπώρου — ένα συνηθισμένο, όπως εξηγεί, μετεωρολογικό μοτίβο για την εποχή.

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, η καλοκαιρινή ανάπαυλα των τελευταίων ημερών οφείλεται σε ισχυρά συστήματα υψηλών πιέσεων που καλύπτουν την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο, χαρίζοντας καθαρή ατμόσφαιρα και ήπιες θερμοκρασίες. Οι μέγιστες τιμές του υδραργύρου το μεσημέρι φτάνουν ακόμη και τους 27°C σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι τέτοια διαστήματα καλοκαιρίας «στην καρδιά του φθινοπώρου» δεν είναι σπάνια. «Η Ευρώπη τα γιορτάζει με δικούς της Αγίους και δικές της λέξεις», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι τα φαινόμενα αυτά αντιστοιχούν σε γνωστές εποχικές παύσεις κακοκαιρίας, όπως το «Indian Summer» ή το «Saint Martin’s Summer» σε άλλες χώρες.

Οι βροχές επιστρέφουν στα μέσα της εβδομάδας

Η παρατεταμένη λιακάδα, πάντως, δεν θα κρατήσει για πολύ. Όπως προβλέπει ο μετεωρολόγος, από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται αλλαγή του καιρού, με βροχές αρχικά στα δυτικά και σταδιακή επέκταση των φαινομένων ανατολικότερα.

«Μετά από μια ανάσα ευδίας και ήπιων θερμοκρασιών, τα συστήματα από την κεντρική Μεσόγειο φαίνεται να βρίσκουν δρόμο προς τα ανατολικά», αναφέρει, προσθέτοντας πως η «Μεσογειακή δίοδος» παραμένει ανοιχτή για την είσοδο νέων βαρομετρικών χαμηλών.

Μέχρι τότε, ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος σε πολλές περιοχές, με δροσερά βράδια και θερμές ημέρες, πριν η χώρα μπει στην επόμενη φάση του φθινοπώρου.