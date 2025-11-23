Κολυδάς: Εν αναμονή κακοκαιρίας τύπου «Π» - Έρχονται έντονα και μεγάλης διάρκειας επεισόδια

Για έντονα και με διάρκεια φαινόμενα, κάνει λόγο στην πρόγνωσή του για τον καιρό της νέας εβδομάδας, ο Θοδωρής Κολυδάς.

Πλήθος μετεωρολόγων στις προγνώσεις τους τα τελευταία εικοσιτετράωρα, κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει τις περισσότερες περιοχές της χώρας, μέχρι και το Σάββατο.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν, μετά την πρώτη της θερμοκρασίας από το βράδυ της Κυριακής, κύριο χαρακτηριστικό του καιρού των επόμενων ημερών θα είναι οι ισχυρές βροχοπτώσεις αλλά και οι ενισχυμένοι άνεμοι.

Στην ανάρτησή του το μεσημέρι της Κυριακής, ο Θοδωρής Κολυδάς, γνωστός μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, αναφέρει αρχικά πως «το εβδομαδιαίο μοτίβο δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα μπαίνει σε περίοδο αυξημένης υετικής δραστηριότητας λόγω διαδοχικών μεσογειακών χαμηλών με έντονο υγρό-νοτιοδυτικό ρεύμα και μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στα δυτικά και στο Αιγαίο».

«Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και πάλι συνεχόμενες ημέρες με βροχές όχι απαραίτητα ακραίας έντασης σε όλες τις περιοχές, αλλά μεγάλης διάρκειας με τοπικά πολύ έντονα επεισόδια σε περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε Ν-ΝΔ ρεύμα», συνεχίζει.

«Προσοχή ιδιαίτερα σε περιοχές όπως το Ζαγόρι, η Δυτ. Στερεά (Ευρυτανία, Αιτ/νία), Πίνδος, Δυτ. Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο (Λέσβος – Χίος). Παράλληλη ενίσχυση νοτίων ανέμων στα 6-7 και με πιθανότητα στα 7–8 μποφόρ στα πελάγη», καταλήγει.