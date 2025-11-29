Κολωνός: Συνελήφθη 63χρονος για τον ξυλοδαρμό της 31χρονης κόρης του

Για τον ξυλοδαρμό της 31χρονης ΑμεΑ κόρης του συνελήφθη ένας 63χρονος άνδρας στον Κολωνό, σ' ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που φέρεται να έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή στο διαμέρισμα της οικογένειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Mega, γείτονες άκουσαν κραυγές και τη μητέρα της κοπέλας να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο πατέρας φέρεται να είχε αρπάξει την κόρη του από τον λαιμό και να τη χτυπούσε, ενώ ακούγονταν δυνατοί θόρυβοι «σαν να κοπανούσε το κεφάλι της στον τοίχο».

Γειτόνισσα που κάλεσε την αστυνομία περιέγραψε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά: «Είναι η δεύτερη καταγγελία μέσα σε δύο μήνες. Στο παρελθόν είχε κληθεί το Χαμόγελο του Παιδιού, γιατί μεθούσε και χτυπούσε τα παιδιά. Υπάρχει κακοποιητική συμπεριφορά από την αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κολωνός: Τι υποστηρίζουν κάτοικοι

Κάτοικοι του Κολωνού, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό, περιγράφουν τον 63χρονο ως έναν άνθρωπο «με οξύθυμη και προβληματική συμπεριφορά, γνωστό για συχνά επεισόδια έντασης».

«Η γυναίκα του δείχνει να τον φοβάται. Τα μέλη της οικογένειας σπάνια κινούνται χωρίς αυτόν», λέει γειτόνισσα, εκφράζοντας φόβο ότι η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε γυναικοκτονία.

Ο 63χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, όπου ορίστηκε δικάσιμος. Η μητέρα της 31χρονης ενημερώθηκε για τη δυνατότητα χρήσης panic button, αλλά φέρεται να μην το επιθύμησε, ενώ μετά από εισαγγελική εντολή, το θύμα υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση.