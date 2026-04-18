Κολωνός: Πως ξεκίνησε η φονική φωτιά με τους δύο νεκρούς

Δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ήταν το αποτέλεσμα της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Κολωνό, στο κέντρο της Αθήνας.

Η φωτιά συγκεκριμένα ξέσπασε περίπου στις στις 04:30 τα ξημερώματα, σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Άργους στον Κολωνό.

Σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στην ΕΡΤ μάλιστα, πήρε γρήγορα διαστάσεις, με τις φλόγες να βγαίνουν από μπαλκόνια και παράθυρα και να προκαλούν ζημιές και σε χαμηλότερους ορόφους.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής επιχείρησαν για την κατάσβεσή της περίπου τρεις ώρες με 18 πυροσβέστες και 7 οχήματα, ενώ απομακρύνθηκαν και ένοικοι από το κτίριο για λόγους ασφαλείας, μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο γύρω στις 08:00 το πρωί.

Κολωνός: Πληροφορίες πως οι δύο νεκροί ήταν ζευγάρι και όχ αδέλφια

Παρότι οι αρχικές πληροφορίες της ΕΡΤ έκαναν λόγο για δύο νεκρά αδέλφια, οι νεότερες κάνουν λόγο για ένα ζευγάρι, ηλικίας περίπου 45 - 50 ετών.

Όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, εντόπισαν δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους στο διαμέρισμα απ’ όπου ξεκίνησαν όλα.

Έναν άνδρα περίπου 45-50 ετών και τη σύντροφό του. Στη συνέχεια κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σημειώνεται πως εξαρχής είχε απεγκλωβιστεί και μεταφερθεί στο νοσοκομείο ακόμη μία γυναίκα, με αναπνευστικά προβλήματα.