Κολωνός: Οδηγοί ξυλοκόπησαν ο ένας τον άλλον με τα κράνη τους

Σοβαρός διαπληκτισμός σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας μεταξύ δύο οδηγών μηχανών, στη συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Αγίου Μελετίου, στον Κολωνό.

Οι δύο οδηγοί μηχανών άρχισαν να διαπληκτίζονται για την προτεραιότητα, φτάνοντας στη σιδηροδρομική διάβαση που υπάρχει στο σημείο.

Ο διαπληκτισμός στον Κολωνό

Στο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνονται με τα κράνη στα χέρια να καβγαδίζουν έντονα, ενώ στη συνέχεια και οι δύο έβγαλαν τα κράνη τους και ξεκίνησαν να κυνηγούν ο ένας τον άλλον γύρω από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Οι δύο άνδρες στη συνέχεια ήρθαν στα χέρια και χτυπούσαν ο ένας τον άλλο ακόμα και με τα κράνη τους, ενώ βρίσκονταν πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια κατοίκων και καταστηματαρχών της περιοχής.

Κάποια στιγμή, οι δύο οδηγοί σταμάτησαν τον καβγά, επέστρεψαν στις μοτοσικλέτες τους και αποχώρησαν από το σημείο.