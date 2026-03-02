Κολωνός: Νέα στοιχεία για την 31χρονη - Δεν ήταν έγκυος

Νέες πληροφορίες αλλάζουν όσα είχαν γίνει γνωστά για τον θάνατο της 31χρονης γυναίκας στον Κολωνό, η οποία εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι του Σαββάτου στο σπίτι της.

Όπως διαπιστώθηκε κατά τη νεκροψία-νεκροτομή που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (02/03) από το ιατροδικαστή στο θύμα, η 31χρονη δεν ήταν έγκυος τελικά, αναφέρει η ΕΡΤ.

Τι εντόπισε η ιατροδικαστική εξέταση στην 31χρονη

Αντιθέτως, η γυναίκα έπασχε από προχωρημένη κίρρωση ήπατος κάτι που εξηγούσε το πρήξιμό της, το οποίο το ζευγάρι την είχε αποδώσει σε εγκυμοσύνη χωρίς να επισκεφτεί γιατρό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σημειώνεται ότι δράστης και θύμα φέρονται να είχαν και ζητήματα καταχρήσεων.

Ο ιατροδικαστής όμως εντόπισε και πλήθος από βάναυσα χτυπήματα που είχε δεχτεί το θύμα σε όλο του σώμα που πιθανόν επιδείνωσαν και την κατάσταση της υγείας της, κάτι που επιβεβαιώνει τις αρχικές τους εκτιμήσεις και διαψεύδει τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου περί ατυχήματος.

Οι κατηγορίες εις βάρος του 38χρονου συντρόφου του θύματος στον Κολωνό

Αντιμέτωπος με κατηγορίες για τον θάνατο της συντρόφου του και άλλα αδικήματα βρίσκεται ο 38χρονος ο οποίος συνελήφθη αφού βρέθηκε νεκρή η 31 ετών γυναίκα το μεσημέρι Σαββάτου στο σπίτι της στον Κολωνό.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης οι κατηγορίες που ενδέχεται να απαγγελθούν στον 38χρονο αφορούν αδικήματα σχετικά με ανθρωποκτονία με δόλο, διακεκριμένη περίπτωση ενδοικογενειακής σωματικής βλάβης καθώς και πλημμεληματική προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών.

Ωστόσο η ποινική μεταχείριση του 38χρονου, ενδέχεται να αλλάξει μετά τα νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση η οποία αποσαφηνίζει την κατάσταση του θύματος.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε στην Αστυνομία ότι ο θάνατος της συντρόφου του οφείλεται σε δυστύχημα. Σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές, το θύμα φέρει τραύματα που δεν παραπέμπουν σε πτώση της από την σκάλα, όπως φαίνεται να είπε ο σύντροφος της.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ και ΑΠΕ-ΜΠΕ