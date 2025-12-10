Κολωνός: Μέλη της οικογένειας της 12χρονης δέχθηκαν λεκτική επίθεση από καταδικασθέντες

Η Επιτροπή Αλληλεγγύης στην 12χρονη, θύματος σεξουαλικής κακοποίησης στον Κολωνό, κατήγγειλε πως καταδικασθέντες για την υπόθεση στη δεύτερη δικάσιμο, φέρεται να επιτέθηκαν λεκτικά στην οικογένεια του ανήλικου κοριτσιού.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει πως το περιστατικό στον Κολωνό φέρεται να σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες, ενώ τα ίδια άτομα «περιφέρονται με απειλητικό τρόπο γύρω από το σπίτι της οικογένειας της 12χρονης».

«Οι καταδικασθέντες παιδοβιαστές, όχι μόνο κυκλοφορούν ελεύθεροι, λόγω της αναστολής, στη γειτονιά που διαμένει η οικογένεια αλλά εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα πιέζοντας και τρομοκρατώντας τα μέλη της. Η οικογένεια προσπαθώντας για μία ακόμη φορά να προστατευτεί, κατέθεσε μήνυση, εμπλεκόμενη ξανά σε μία δικαστική περιπέτεια» σημειώνει, στην ίδια καταγγελία της, η Επιτροπή Αλληλεγγύης.

Η καταγγελία της Επιτροπής Αλληλεγγύης στη 12χρονης στον Κολωνό

«Πριν λίγες ημέρες, μέλη της οικογένειας της 12χρονης δέχθηκαν λεκτική επίθεση από καταδικασθέντες για την υπόθεση στη δεύτερη δίκη, οι οποίοι μάλιστα περιφέρονταν με απειλητικό τρόπο γύρω από το σπίτι της οικογένειας.

Οι καταδικασθέντες παιδοβιαστές, όχι μόνο κυκλοφορούν ελεύθεροι, λόγω της αναστολής, στη γειτονιά που διαμένει η οικογένεια αλλά εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα πιέζοντας και τρομοκρατώντας τα μέλη της. Η οικογένεια προσπαθώντας για μία ακόμη φορά να προστατευτεί, κατέθεσε μήνυση, εμπλεκόμενη ξανά σε μία δικαστική περιπέτεια.

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που παιδοβιαστές πλησιάζουν μέλη της οικογένειας και τα απειλούν. Φανερώνει την ανεπάρκεια του νομικού και δικαστικού συστήματος να παρέχει πραγματική προστασία και δικαίωση στα θύματα.

Φανερώνει, επίσης, ότι οι θύτες διατηρούν την πεποίθηση της ατιμωρησίας για τις πράξεις τους και εξακολουθούν να κακοποιούν και να πιέζουν την οικογένεια του θύματος. Το θράσος και η άνεση των κινήσεών τους στη γειτονιά φυσικά εγγυάται η στάση του ΑΤ Κολωνού, και ο άμεσα διαπλεκόμενος ρόλος του στην υπόθεση».