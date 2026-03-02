Κολωνός: Το κατηγορητήριο του συντρόφου της 31χρονης

Προθεσμία έως το μεσημέρι της Τετάρτης έλαβε για να απολογηθεί ο 38χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο της 31χρονης συντρόφου του στον Κολωνό, η οποία βρέθηκε νεκρή στα σκαλιά του σπιτιού της, το Σάββατο (28/2).

Σε βάρος του άνδρα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Ειδικότερα, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για διακεκριμένη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη με μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία, κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών.

Δεν γνώριζε πως δεν ήταν έγκυος

Η νεκροψία-νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (02/03) έδειξε ότι η 31χρονη δεν ήταν τελικά έγκυος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, η γυναίκα έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, γεγονός που εξηγεί το έντονο πρήξιμο στην κοιλιά της. Η 31χρονη, δίχως να επισκεφτεί κάποιον γιατρό, θεώρησε πως ήταν έγκυος και μάλιστα φέρεται να το αποκάλυψε στον σύντροφό της λίγες ημέρες πριν τον θάνατό της.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η 31χρονη κακοποιούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς το σώμα της φέρει πολλαπλά τραύματα, τόσο πρόσφατα, όσο και παλαιότερα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Alpha.

Με πληροφορίες από Καθημερινή, ΕΡΤ