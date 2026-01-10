Κολωνός: Δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια τα ξημερώματα του Σαββάτου

Τα ξημερώματα του Σαββάτου σημειώθηκαν δύο επιθέσεις με γκαζάκια στον Κολωνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, η πρώτη στόχευσε πολυκατοικία στην οδό Καλλονής στον Κολωνό, όπου τρία γκαζάκια προκάλεσαν μικρές υλικές ζημιές χωρίς σοβαρές συνέπειες.

Λίγο αργότερα, στη διασταύρωση Αλικαρνασσού και Άστρους, ξέσπασε φωτιά σε υπόγεια αποθήκη, προκαλώντας ζημιές στη τζαμαρία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο εντοπίστηκαν επίσης τρία γκαζάκια.

Οι Αρχές εξετάζουν τα δύο περιστατικά, που έγιναν σε κοντινά σημεία με διαφορά λίγων λεπτών, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανά οπαδικά κίνητρα.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν τα αίτια και οι δράστες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ