Κολωνός: Ενδεχομένως αντιμέτωπος με δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ο σύντροφος της νεκρής γυναίκας

Ποινική δίωξη για τη δολοφονία της συντρόφου του και για άλλα κακουργήματα ενδέχεται να ασκήσει ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη ως ύποπτος για τον θάνατο της 31 ετών γυναίκας, στον Κολωνό.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι του Σαββάτου στο σπίτι της.

Οι κατηγορίες για την υπόθεση στον Κολωνό

Με βάση τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης οι κατηγορίες που ενδέχεται να απαγγελθούν στον 38χρονο αφορούν αδικήματα σχετικά με ανθρωποκτονία με δόλο, διακεκριμένη περίπτωση ενδοικογενειακής σωματικής βλάβης καθώς και πλημμεληματική προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών.

Ωστόσο η ποινική μεταχείριση του 38χρονου, ενδέχεται να αλλάξει μετά τα νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση η οποία αποσαφηνίζει την κατάσταση του θύματος και προσδιορίζει την αιτία θανάτου.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε στην Αστυνομία ότι ο θάνατος της συντρόφου του οφείλεται σε δυστύχημα. Σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές, το θύμα φέρει τραύματα που δεν παραπέμπουν σε πτώση της από την σκάλα, όπως φαίνεται να είπε ο σύντροφος της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ