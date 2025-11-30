Κολωνός: 27χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητο 22χρονο λόγω προσωπικών διαφορών

Ένας 27χρονος άνδρας συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου, καθώς κατηγορείται ότι χτύπησε εσκεμμένα με το αυτοκίνητό του έναν 22χρονο στον Κολωνό, έπειτα από προσωπικές διαφορές.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22.00, στη συμβολή των οδών Πύλου και Πλάτωνος. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 27χρονος φέρεται να κατευθύνθηκε με το όχημά του προς τον 22χρονο και να τον παρέσυρε, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο πόδι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 27χρονο λίγη ώρα αργότερα στην Καλλιθέα και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.