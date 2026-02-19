Κολωνάκι: Ποινή φυλάκισης 20 μηνών στην τραγουδίστρια που έπεσε σε σταθμευμένα ΙΧ

Ποινή φυλάκισης 20 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας για τρεις μήνες, επέβαλε το Γ' Αυτόφωρο Μονομελες Πλημμελειοδικειο στην τραγουδίστρια και δασκάλα tai chi όπως η ίδια δήλωσε, η οποία παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι.

Στην απολογία της, η 36χρονη που ενεπλάκη στο τροχαίο στο Κολωνάκι, ζήτησε συγγνώμη και τόνισε πως εκείνο το βράδυ είχε πιει μόνο ένα ποτό.

«Ήμουν νηστική», ανέφερε και πρόσθεσε πως έχει κινηθεί για να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που υπέστησαν βλάβες.

Κολωνάκι: Τι έδειξε ο έλεγχος για αλκοόλ στην τραγουδίστρια

Η οδηγός, σύμφωνα με την δικογραφία, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλ και η ποσότητα που μετρήθηκε ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο.

Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Το σοβαρό τροχαίο περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Κολωνάκι, όταν η νεαρή οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ, προκάλεσε ζημιές σε πέντε σταθμευμένα οχήματα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 04:35, στη συμβολή των οδών Κλεισμένους και Ξανθίππης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε η τραγουδίστρια προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα, το οποίο παρασύρθηκε και χτύπησε διαδοχικά άλλα αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Συνολικά πέντε οχήματα υπέστησαν ζημιές από την καραμπόλα, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ