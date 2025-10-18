Κολωνάκι: Νέα στοιχεία για τον θάνατο της χήρας υπουργού – Ενδείξεις για εμπρησμό στο διαμέρισμά της

Ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ και πλαστικού χειρουργού Γιάννη Παπαδοπούλου, η οποία είχε βρεθεί απανθρακωμένη μέσα στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022.

Σύμφωνα με νέα ευρήματα, που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη, η φωτιά δεν φαίνεται να προκλήθηκε τυχαία, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις δείχνουν ότι η ηλικιωμένη ήταν ήδη νεκρή πριν ξεσπάσει το συμβάν. Με εισαγγελική παραγγελία, η δικογραφία έχει πλέον διαβιβαστεί στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Τα ευρήματα που αλλάζουν τα δεδομένα

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων ανέφερε πως τα αποτελέσματα της εξέτασης καρβοξυαιμοσφαιρίνης έδειξαν ποσοστό αιθάλης μόλις 5%, γεγονός που αποκλείει τον θάνατο από εισπνοή καπνού.

«Η γυναίκα δεν βρισκόταν στη ζωή για να εισπνεύσει καπνό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το πόρισμα της Πυροσβεστικής και η αυτοψία στο διαμέρισμα δείχνουν εμπρησμό με χρήση εύφλεκτου υγρού. Όπως ανέφερε ο ειδικός πραγματογνώμονας Νίκος Διαμαντής, «η πυρκαγιά είχε χαρακτηριστικά επιταχυντή — ήταν πολύ ισχυρή και περιορισμένη στο σημείο του καναπέ, κάτι που δεν μπορεί να προκληθεί από κάφτρα τσιγάρου».

Γείτονες κατέθεσαν πως «οι καβγάδες στο σπίτι ήταν συχνοί», ενώ άλλοι είπαν ότι την ημέρα του περιστατικού δεν ακούστηκαν φωνές ούτε συναγερμός. Κάτοικοι της πολυκατοικίας δήλωσαν ότι «η ηλικιωμένη φαινόταν να ζει υπό πίεση» και ότι «πολλές φορές ζητούσε βοήθεια μέσα από το παράθυρο».

Ο γιος της 87χρονης περιέγραψε πως έφτασε στο διαμέρισμα λίγο πριν φουντώσει η φωτιά: «Όταν άνοιξα την πόρτα, το οξυγόνο τη φούντωσε. Κάηκα στο χέρι μου, ευτυχώς δεν μπήκα μέσα».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία οικιακής βοηθού, η οποία θα ξεκινούσε εργασία στο σπίτι την ημέρα της πυρκαγιάς, αλλά εξαφανίστηκε μετά το περιστατικό. Εντοπίστηκε αργότερα από την εκπομπή και επιβεβαίωσε ότι «δεν πρόλαβε να γνωρίσει τη γυναίκα» και έχει ήδη καταθέσει στην Αστυνομία.

Τα οικονομικά και οι υποψίες

Το διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού, που λίγο πριν το περιστατικό είχε βγει προς πώληση έναντι 750.000 ευρώ, σήμερα φέρεται να πωλείται κοντά στα 2 εκατομμύρια, γεγονός που ενισχύει τα ερωτήματα γύρω από τα κίνητρα της υπόθεσης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η Ελένη Παπαδοπούλου είχε πρόσφατα πουλήσει τα κοσμήματά της, ενώ αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες.

Μετά τη δημοσιοποίηση των νέων στοιχείων, η Εισαγγελία Αθηνών διέταξε επαναξιολόγηση της υπόθεσης με εντολή για διερεύνηση πιθανής εγκληματικής ενέργειας. Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, το οποίο αναλαμβάνει πλέον τη διερεύνηση του θανάτου της «αρχόντισσας του Κολωνακίου».