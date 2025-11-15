Κλειστός ο Εθνικός Κήπος για δύο ημέρες έπειτα από εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Κλειστός θα είναι ο Εθνικός Κήπος αύριο Κυριακή (16/11) και τη Δευτέρα (17/11), έπειτα από εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, τη Δευτέρα ο Εθνικός Κήπος θα είναι κλειστός από τις 12 μ.μ. μέχρι το τέλος της ημέρας.

Οι λόγοι για το κλείσιμο του χώρου δεν διευκρινίζονται.

Η ενημέρωση του Δήμου Αθηναίων

«Ύστερα από εντολή της αστυνομίας, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός αύριο Κυριακή 16 Νοεμβρίου για όλη την ημέρα και τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου από τις 12 μ.μ. μέχρι και το τέλος της ημέρας».

Υπενθυμίζεται πως αύριο, Κυριακή θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και το πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε πως απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00’ έως και την ώρα 22:00’ στις παρακάτω περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές.