Κλειστός ο δρόμος Ηγουμενίτσας-Φιλιατών λόγω υπερχείλισης του Καλαμά

Ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται η κατάσταση στον ποταμό Καλαμά, λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Προσεκτικοί οφείλουν να είναι οι κάτοικοι των παραποτάμιων περιοχών, καθώς αναμένεται μεγάλος όγκος νερού τις επόμενες ώρες.

Ήδη έχει σημειωθεί υπερχείλιση, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας από το 8ο έως το 11ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεράιδας–Φιλιατών, στη Σκάλα Φιλιατών, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παραπλεύρων επαρχιακών δρόμων.

Από το απόγευμα παραμένει κλειστή και η πρόσβαση Ηγουμενίτσας–Φιλιατών στη συμβολή με την Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας–Ιωαννίνων, στο ύψος του ΚΤΕΟ, με την κίνηση να εκτρέπεται μέσω του Παραποτάμου. Οριακή χαρακτηρίζεται η κατάσταση και στο ύψος του φράγματος Ραγίου, όπου έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες κορμοί πλατάνων, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη ροή των υδάτων.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται και στην Κορύτιανη του Δήμου Ηγουμενίτσας, όπου το πρωί τα νερά έφτασαν στο οδόστρωμα.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση προς πλημμυρισμένες περιοχές, να μην διασχίζουν χειμάρρους ή δρόμους με νερά, να ακολουθούν τις οδηγίες της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας και να παραμένουν σε ετοιμότητα για τυχόν ειδοποιήσεις μέσω του 112.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ