Κλειστοί οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου από τα μεσάνυχτα λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Κλειστοί θα παραμείνουν οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου στην Αθήνα από σήμερα το βράδυ στις 12.00 τα μεσάνυχτα.

Οι λόφοι θα μείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα, διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων, μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση, εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι υπηρεσίες του Δήμο Αθηναίων

Λόγω της κατηγορίας κινδύνου 5, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα βρίσκονται από αύριο σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου.

Η Δημοτική Αστυνομία θα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, διαθέτοντας περιπολίες, ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες, οι οποίες ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης (Λυκαβηττός, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Ιλίσια κ.λπ.).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί.

Σε συνεχή ετοιμότητα θα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου.

Ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας των Κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων

Επιπροσθέτως, ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας των Κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων στον 'Αγιο Ανδρέα Αττικής, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4Χ4.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο, να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Απευθύνει επίσης ισχυρή σύσταση προς το κοινό να αποφύγει μέχρι και την Κυριακή 2 Αυγούστου, οποιαδήποτε εργασία σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως χρήση γυμνής φλόγας, εργασία με σπινθήρες, ηλεκτροσυγκόλληση και οξυγονοκόλληση, κοπή μετάλλων με τροχό, χρήση φλόγιστρου, καθώς και γενικότερα οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ