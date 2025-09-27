Κλειστά τα σχολεία στην Αθήνα στις 3 Οκτωβρίου

Τα σχολεία της Αθήνας θα παραμείνουν κλειστά στις 3 Οκτωβρίου λόγω της γιορτής του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, πολιούχου της πόλης, προσφέροντας στους μαθητές ένα ευχάριστο διάλειμμα από τα μαθήματα.

Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί επίσημη αργία για τα σχολεία όλων των βαθμίδων στον Δήμο Αθηναίων, ενώ η σύμπτωση με ημέρα Παρασκευή δημιουργεί ένα τριήμερο ξεκούρασης για τους μαθητές και τους γονείς τους.

Στις 3 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, τα σχολεία της Αθήνας θα είναι κλειστά λόγω του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, που είναι ο πολιούχος της πρωτεύουσας. Η απόφαση αυτή αφορά όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης, από τα νηπιαγωγεία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς έως τα γυμνάσια και λύκεια.

Ήδη, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν ενημερώσει τους γονείς για τη διακοπή των μαθημάτων, με σχετικές ανακοινώσεις που επισημαίνουν: «Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, λόγω της γιορτής του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό».