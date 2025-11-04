Κλειστά τα σχολεία στα Βορίζια μέχρι και την Παρασκευή για λόγους ασφάλειας

Θα παραμείνουν κλειστά έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων, με απόφαση του Δήμου Φαιστού, έπειτα από το αιματηρό περιστατικό που συγκλόνισε την περιοχή το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η απόφαση ελήφθη, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του δήμου, για προληπτικούς λόγους και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

«Έπειτα από επικοινωνία του δημάρχου Γρηγόρη Νικολιδάκη με ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Βοριζίων θα παραμείνουν κλειστά από την Τετάρτη 5 έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τα σχολεία δεν λειτούργησαν ούτε τη Δευτέρα ούτε την Τρίτη, καθώς οι τοπικές αρχές έκριναν απαραίτητο να παραμείνουν κλειστά μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η ηρεμία και η ασφάλεια στην κοινότητα, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση έντονης ψυχολογικής φόρτισης μετά τη διπλή ανθρωποκτονία που συγκλόνισε τα Βορίζια και προκάλεσε πανελλήνιο σοκ.

Η επαναλειτουργία των σχολείων θα αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις εισηγήσεις των αρμόδιων αρχών.



