Κλειστά σχολεία σήμερα: Πού δεν λειτουργούν λόγω κακοκαιρίας

Κλειστά είναι τα σχολεία σήμερα στη Δυτική Λέσβο λόγω της κακοκαιρίας.

Πολύ σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στο λεκανοπέδιο της Καλλονής στην κεντρική Λέσβο, η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε το νησί όλη τη νύχτα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές, πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και καταστήματα τόσο στην Καλλονή όσο και στη Σκάλα Καλλονής, καταστράφηκαν επαρχιακοί και αγροτικοί δρόμοι, ενώ παρασύρθηκαν και αυτοκίνητα.

Με απόφαση του δημάρχου Δυτικής Λέσβου, όλα τα σχολεία της Δυτικής Λέσβου σήμερα παραμένουν κλειστά.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 11-11-2025

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη και από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Στην Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταγίδες οι οποίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη και από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην ανατολική Μακεδονία και τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Εύβοια και στα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και κατά τόπους 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 17 με 19 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ THΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-11-2025

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές έως το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία-Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια και από το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ THΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα νότια όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμιαία 6, τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ THΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-11-2025

Γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις και μόνο στα νοτιοανατολικά θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6, στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-11-2025

Λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.