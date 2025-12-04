Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιους δήμους δεν θα λειτουργήσουν λόγω κακοκαιρίας Byron

Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιηθούν αύριο, Παρασκευή (5/12), τα μαθήματα σε όσα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, εξαιτίας των καιρικών φαινομένων απόρροια της κακοκαιρίας Byron.

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε μεταξύ άλλων: «αύριο 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων:

Δήμος Ταύρου

Δήμος Μοσχάτου

Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας

Δήμος Διον Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κάσου

Δήμος Τήλου

Δήμος Σύμης

Δήμος Καστελόριζου

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς»

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, η Περιφέρεια Αττικής, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, γνωστοποίησε πως όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Κλειστά σχολεία αύριο: Η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής

Με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, και έπειτα από εκτεταμένη διαβούλευση με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Λεκανοπέδιο θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας Byron. Κλειστά θα είναι και τα νυχτερινά σχολεία σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφάλειας της σχολικής κοινότητας, καθώς τα πολύ έντονα φαινόμενα που αναμένονται τα ξημερώματα και το πρωί της Παρασκευής καθιστούν τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών δυνητικά επικίνδυνες. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι αρκετές περιοχές της Αττικής συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα από το κύμα κακοκαιρίας.

Σε μήνυμά του προς τους πολίτες, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε ότι η Αττική βρίσκεται σε «Κόκκινο Συναγερμό», καθώς τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης έως τις πρώτες ώρες της Παρασκευής:«Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη.

Γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα δεν θα χτυπήσουν κάθε περιοχή το ίδιο, αλλά οφείλουμε να λειτουργούμε με τη μέγιστη δυνατή πρόνοια. Είναι μια επιλογή ευθύνης», τόνισε ο περιφερειάρχης, ευχαριστώντας γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς για την κατανόηση.

Όπως σημειώνεται, από το πρωί της Πέμπτης όλα τα μηχανήματα έργου και τα συνεργεία της Περιφέρειας βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή σε κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου, έτοιμα να συνδράμουν όπου χρειαστεί, σε συντονισμό με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.