Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα λειτουργούν

Στις 3 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, τα σχολεία της Αθήνας θα είναι κλειστά λόγω του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, που είναι ο πολιούχος της πρωτεύουσας. Η απόφαση αυτή αφορά όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης, από τα νηπιαγωγεία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς έως τα γυμνάσια και λύκεια.

Ήδη, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν ενημερώσει τους γονείς για τη διακοπή των μαθημάτων, με σχετικές ανακοινώσεις που επισημαίνουν: «Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, λόγω της γιορτής του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό».

Κλειστά σχολεία αύριο και στη Ρόδο

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, αποφάσισε για την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου, ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης. Η απόφαση ελήφθη λόγω των καιρικών φαινομένων που αναμένεται- σύμφωνα με την ΕΜΥ- να πλήξουν τα Δωδεκάνησα.

Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι η κορύφωση των καιρικών φαινομένων συμπίπτει με τις ώρες μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών προς τα σχολεία, ως εκ τούτου κρίθηκε απαραίτητο το προληπτικό κλείσιμό τους.