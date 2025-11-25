Κλειστά σχολεία αύριο: Πού δεν θα λειτουργήσουν λόγω κακοκαιρίας

Κλειστά θα είναι ορισμένα σχολεία αύριο στη χώρα λόγω της κακοκαιρίας Adel.

Κλειστά θα είναι αύριο, Τέταρτη 26/11, τα σχολεία και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί στην κεντρική Κέρκυρα μετά από απόφαση του δήμου, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σήμερα το απόγευμα συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο τόσο του δήμου όσο και της περιφέρειας μετά και την πρόγνωση για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να εκδηλωθούν στο νησί από τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Το νησί βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έως και την Παρασκευή.

Επίσης, αύριο τα σχολεία στη Σπάρτη θα παραμείνουν κλειστά όχι λόγω της κακοκαιρίας αλλά λόγω του ότι η πόλη τιμά τη μνήμη του πολιούχου της, Οσίου Νίκωνος του Μετανοείτε.

Επιπλέον, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, τα σχολεία στο Κιλκίς θα κλείσουν για τη γιορτή των Αγίων Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων, προστάτων της πόλης.

H εξέλιξη της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, η ΕΜΥ αναφέρει πως:

Α. Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται σήμερα Τρίτη (25-11-25) στη δυτική - βορειοδυτική χώρα τις επόμενες ώρες θα ενταθούν και στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας) και την Ήπειρο (κυρίως παράκτιες περιοχές) θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Αύριο Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.