Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Αντιδράσεις και ανησυχία για το μέλλον των ταχυδρομείων στην περιφέρεια

Αντιδράσεις και ανησυχία προκαλεί η απόφαση της διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) να προχωρήσει στο κλείσιμο 204 καταστημάτων με «χαμηλή εμπορική δραστηριότητα», στο πλαίσιο –όπως αναφέρει– του εξορθολογισμού του δικτύου.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από διαβεβαιώσεις ότι «τα ΕΛΤΑ θα συνεχίσουν να παρέχουν αξιόπιστες υπηρεσίες παντού στη χώρα» και ότι το σχέδιο προβλέπει ενίσχυση του ρόλου του ταχυδρόμου με «ψηφιακά μέσα και νέα μοντέλα εξυπηρέτησης».

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι αντιδρούν έντονα, κάνοντας λόγο για «σχέδιο Αρμαγεδδώνα» και συρρίκνωση ενός δημόσιου δικτύου ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα για τις τοπικές κοινωνίες της επαρχίας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) κατηγορεί τη διοίκηση και το Υπερταμείο ότι επαναφέρουν παλαιά σχέδια του 2018, τα οποία περιλαμβάνουν εκχώρηση υπηρεσιών σε ιδιώτες και μετακινήσεις προσωπικού.

Οι δήμοι που πλήττονται, όπως το Λουτράκι, οι Άγιοι Θεόδωροι και περιοχές της Πελοποννήσου, έχουν αποστείλει επιστολές διαμαρτυρίας στα αρμόδια υπουργεία, κάνοντας λόγο για κοινωνικό και οικονομικό πλήγμα, ιδιαίτερα σε τουριστικές και αγροτικές περιοχές.

Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου κατέθεσε ερώτηση στην Κομισιόν, ζητώντας να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να τηρεί τις υποχρεώσεις της για καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, ειδικά σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

«Η απομάκρυνση των σημείων εξυπηρέτησης συνεπάγεται αποκλεισμό από βασικές συναλλαγές και κοινωνική επικοινωνία, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους και τις ευάλωτες ομάδες», επισημαίνει ο ευρωβουλευτής.

«Η αναδιοργάνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων είναι αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού που εξελίσσεται τα τελευταία 2,5 χρόνια, ώστε ο οργανισμός να γίνει επιχείρηση μετά από 30 χρόνια αδράνειας», ανέφερε ο Διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, κ. Γρηγόρης Σκλήκας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το επιστολικό έργο έχει μειωθεί κατά 90% την τελευταία δεκαετία, γεγονός που καθιστά μη βιώσιμη τη διατήρηση τόσων φυσικών καταστημάτων. Παράλληλα, τόνισε πως η διανομή και οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ δεν θα διακοπούν: «Το έργο των ταχυδρομείων δεν είναι συνυφασμένο με τη λειτουργία των καταστημάτων. Το γεγονός ότι κλείνει ένα κατάστημα δεν σημαίνει ότι σταματάει το ταχυδρομείο».

Ο διευθύνων σύμβουλος παραδέχτηκε ότι τα ΕΛΤΑ κατέγραψαν ζημίες 15 εκατομμυρίων ευρώ το 2024 και ότι η εταιρεία δεν έχει χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. «Τα ΕΛΤΑ ποτέ στην ιστορία τους δεν ήταν μια θετική δραστηριότητα. Από το 2008 λειτουργούν σε καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού, με μόνη πηγή χρηματοδότησης το ίδιο τους το έργο», ανέφερε.

Τέλος, ο κ. Σκλήκας ξεκαθάρισε πως η απόφαση για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων είναι οριστική και αμετάκλητη, τονίζοντας ότι το μέτρο είναι απαραίτητο για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του οργανισμού. «Η απόφαση είναι οριστική. Η βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ απαιτεί εξορθολογισμό δαπανών και προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες», δήλωσε, ενώ υπογράμμισε πως παραμένουν πάνω από 800 σημεία που παραμένουν ενεργά.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση, με κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν εξηγήσεις στη Βουλή, καταγγέλλοντας ότι η απόφαση εντείνει την «ερημοποίηση» της υπαίθρου και αποψιλώνει τις τοπικές κοινωνίες από κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες.