Κλείνει ο «Πολύχρωμος Πλανήτης», ο πρώτος ΛΟΑΤΚΙ+ εκδοτικός οίκος και βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα

Μετά από 21 χρόνια συνεχούς παρουσίας, ο «Πολύχρωμος Πλανήτης», ο πρώτος ΛΟΑΤΚΙ+ εκδοτικός οίκος και βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα, ετοιμάζεται να κατεβάσει οριστικά ρολά στις 20 Οκτωβρίου 2025.

Ο διαχειριστής του, Θάνος Βέσσης, ανακοίνωσε το κλείσιμο μέσα από ανάρτησή του, κάνοντας λόγο για οικονομικούς και άλλους αντικειμενικούς λόγους που καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της λειτουργίας του. «Για λόγους που υπερβαίνουν τη θέλησή μου, ο Πολύχρωμος Πλανήτης δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να υπάρχει και δυστυχώς πρέπει να κλείσει οριστικά», έγραψε, ευχαριστώντας όσους στήριξαν το εγχείρημα επί 22 χρόνια.

Ο «Πολύχρωμος Πλανήτης» ιδρύθηκε το 2004 από τη Μαρίνα Γαλανού και τον Θάνο Βέσση, με στόχο να συγκεντρώσει και να αναδείξει εκδόσεις που αφορούσαν τη ΛΟΑΤΚΙ+ θεματολογία, σε μια εποχή που τέτοια βιβλία δύσκολα έβρισκαν στέγη. Στο διάστημα αυτό κυκλοφόρησε 36 τίτλους Ελλήνων και ξένων συγγραφέων και φιλοξένησε πολυάριθμες παρουσιάσεις και συζητήσεις, μετατρέποντας τον χώρο σε σημείο αναφοράς για την κοινότητα αλλά και για την αθηναϊκή πνευματική ζωή.

Μετά τον θάνατο της Μαρίνας Γαλανού, τον Οκτώβριο του 2023, ο Θάνος Βέσσης είχε δώσει μάχη για να κρατήσει ζωντανό τον εκδοτικό οίκο, ξεπερνώντας σημαντικά νομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια. Όπως είχε δηλώσει στη LiFO, ήθελε να συνεχίσει το έργο της συντρόφου του ως φόρο τιμής στην πολυετή της δράση για τα δικαιώματα και τον πολιτισμό.

O Θάνος Βέσσης / Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Μέχρι το οριστικό κλείσιμο, όλα τα βιβλία του «Πολύχρωμου Πλανήτη» θα διατίθενται με έκπτωση 60% έως 80%. «Θα είναι πραγματικά κρίμα να δοθούν για ανακύκλωση – τα βιβλία είναι για να διαβάζονται», σημείωσε ο Θάνος Βέσσης, προσθέτοντας ότι το ωράριο λειτουργίας θα είναι καθημερινά 11:00–19:00 και Σαββατοκύριακα 11:00–18:00.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θάνου Βέσση

«Και να λοιπόν που φτάσαμε στα δύσκολα – Τέλος Εποχής

Για λόγους υπερβαίνουν τη θέλησή μου, οικονομικούς αλλά και άλλους αντικειμενικούς λόγους, ο Πολύχρωμος Πλανήτης, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να υπάρχει και δυστυχώς πρέπει να κλείσει οριστικά έως τις 20 Οκτωβρίου. Προφανώς, οι λόγοι αυτοί δεν σχετίζονται καθόλου με ό,τι συνέβη τις προηγούμενες ημέρες, ποτέ δεν με πτόησαν τέτοια πράγματα.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες και όλους που στήριξαν τον Πολύχρωμο Πλανήτη 22 περίπου χρόνια που υπάρχει – ένα τεράστιο τεράστιο ευχαριστώ.

Παράλληλα, θα ήθελα να καλέσω όσες και όσους το επιθυμούν, αυτόν τον μήνα που θα απομείνει, να βοηθήσουν ώστε να εκποιηθούν τα βιβλία του βιβλιοπωλείου και των εκδόσεων.

Από σήμερα και πέρα και έως τις 20/10 όλα τα βιβλία θα δίνονται με πολύ μεγάλη έκπτωση που θα ξεκινά από 60% και θα φτάνει έως και 80%+ γι’ αυτό το διάστημα. Θα είναι πραγματικά κρίμα να δοθούν για ανακύκλωση – τα βιβλία είναι για να διαβάζονται και παράλληλα να κάνω κι εγώ ένα νέο ξεκίνημα.

Από σήμερα το ωράριο του Πολύχρωμου Πλανήτη θα είναι 11.00πμ έως τις 19.00 καθημερινές, ενώ θα είναι ανοιχτά Σάββατα αλλά εκτάκτως και όλες τις Κυριακές 11.00 έως 18.00. Ευχαριστώ ξανά.

Εκδόσεις – Βιβλιοπωλείο Πολύχρωμος Πλανήτης, Κοδριγκτώνος 32, 11251, Αθήνα, τηλ. 2108826600

Over and out».