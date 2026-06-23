Λαγοκέφαλος: «Η τοξίνη του είναι 1.000 φορές ισχυρότερη από το κυάνιο», λέει καθηγητής Φαρμακολογίας

Η αυξημένη παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες εντείνει την ανησυχία τόσο των λουόμενων όσο και των ψαράδων, με την επιστημονική κοινότητα να εφιστά την προσοχή όλων απέναντι στο ιδιαίτερα τοξικό αυτό ψάρι και τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει.

Σε δηλώσεις του στο Action24, ο καθηγητής Φαρμακολογίας, Ευάγγελος Μανωλόπουλος, εξήγησε ότι ο λαγοκέφαλος περιέχει μια εξαιρετικά επικίνδυνη τοξίνη, την τετραδοτοξίνη.

«Αυτό το ψάρι περιέχει μια πολύ ισχυρή τοξίνη, την τετραδοτοξίνη, η οποία είναι 1.000 φορές ισχυρότερη από το κυάνιο. Αναστέλλει τη λειτουργία τόσο των νευρικών όσο και των μυϊκών κυττάρων», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, σε περίπτωση κατανάλωσης του ψαριού, η τοξίνη δρα πολύ γρήγορα, εμποδίζοντας τη μετάδοση των σημάτων και δεν λειτουργούν οι μύες,«άρα ουσιαστικά παραλύεις», όπως πρόσθεσε.

Ο καθηγητής σημείωσε επίσης ότι η τετραδοτοξίνη έχει μελετηθεί για πιθανότητα φαρμάκων, θα μπορούσε να αναλγητικό για πόνους όπως ο καρκινικός. Ωστόσο, λόγω της εξαιρετικά υψηλής τοξικότητάς της, δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα ασφαλής τρόπος αξιοποίησής της.

Παράλληλα, τόνισε ότι: «Δεν πρέπει να το αγγίζουμε, γιατί η τοξίνη μπορεί κιόλας να φτάσει στο δέρμα και να μπει έτσι στον οργανισμό».

Λαγοκέφαλος: Πιο επικίνδυνο αν το καταναλώσουμε και το αγγίξουμε παρά αν μας δαγκώσει

Στη συνέχεια, ο Ευάγγελος Μανωλόπουλος διευκρίνισε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά δηλητηρίασης από δάγκωμα λαγοκέφαλου, καθώς η τοξίνη δεν βρίσκεται στα δόντια του, όπως συμβαίνει με τα φίδια.

«Μέχρι τώρα δεν έχουμε περιστατικά όπου η τοξίνη μεταφέρθηκε μέσω δαγκώματος», ανέφερε. Όπως υπογράμμισε, ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από την κατανάλωση του λαγοκέφαλου και μετά ακολουθεί η επαφή με το δέρμα του.

«Το πιο επικίνδυνο είναι να το καταναλώσουμε. Το δεύτερο είναι να το αγγίξουμε και το τρίτο είναι να μας δαγκώσει», σημείωσε.

Στην περίπτωση δαγκώματος, ο κίνδυνος δεν σχετίζεται με δηλητηρίαση αλλά με τον σοβαρό τραυματισμό που μπορεί να προκαλέσουν τα εξαιρετικά ισχυρά δόντια του λαγοκέφαλου.

Αν μας δαγκώσει, αντιμετωπίζεται σαν να μας έχει δαγκώσει κάποιο ζώο και ο τραυματισμός πρέπει να αντιμετωπιστεί ιατρικά, γιατί μπορεί να υπάρξει αιμορραγία και σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειαστούν ακόμη και ράμματα. «Δεν είναι θέμα δηλητηρίασης αλλά τραυματισμού», εξήγησε.



Τέλος, σε ερώτηση για το πώς θα μπορούσε να περιοριστεί ή να απομακρυνθεί ο λαγοκέφαλος από τις ελληνικές θάλασσες, ο καθηγητής τόνισε ότι αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο, καθώς πρόκειται για ένα είδος που δεν έχει φυσικούς εχθρούς στην περιοχή.

«Ακριβώς επειδή είναι τόσο τοξικό, τα υπόλοιπα ψάρια δεν το πλησιάζουν», σχολίασε για τον λαγοκέφαλο.

Με πληροφορίες από Action24