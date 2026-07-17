Κίνηση τώρα στους δρόμους: Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου, με την κίνηση στους οδικούς άξονες της Αττικής ιδιαίτερα αυξημένη.

Οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών (από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο), στη Λεωφόρο Σχιστού, καθώς και στα διόδια Ελευσίνας, όπου η συμφόρηση εκτείνεται μέχρι τη Νέα Πέραμο.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση σε τμήματα της Αττικής Οδού (Ανθούσα έως Μεταμόρφωση και Ασπρόπυργος έως Ελευσίνα), ενώ έντονο μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Ρέντη έως και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, το δωδεκάωρο 06:00 - 18:00 κατεγράφησαν συνολικά 61.176 έξοδοι οχημάτων και από τα δύο εθνικά δίκτυα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ